В 2021 году в России введут новые штрафы

В 2021 году в России появятся новые штрафы — водителей будут наказывать на дорогах из-за неисправностей транспортных средств. В частности, автомобилям запрещено будет ездить с установленными в правилах неисправностями.

Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать автомобилистов за использование шин не по сезону, а тажке поломки в системе ABS. Кроме того, в списке запрещенных появятся и другие неисправности транспортных средств. Как отмечается, расширенный список запрещенных поломок будут проверять в случае аварии на дороге, чтобы таким образом установить личность виновного в произошедшем.

Самыми серьезными поломками будут считаться неисправности тормозной системы, трещины, коррозия кузова или дефекты. Кроме того, по закону запрещено использовать элементы декора для фар, не штатные лампы. В списке останутся и установленные ранее неисправности, напомнили эксперты.

Пока нет подробностей о том, какое наказание будет ждать автомобилистов, которые нарушат предписанные правила, об этом обещают рассказать позже.