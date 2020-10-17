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В 2021 году новые штрафы введут в России за неисправность автомобиля 

Car.ru 4 часа назад
В 2021 году в России введут новые штрафы
Фото: Car.ru
В 2021 году в России появятся новые штрафы — водителей будут наказывать на дорогах из-за неисправностей транспортных средств. В частности, автомобилям запрещено будет ездить с установленными в правилах неисправностями.
Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать автомобилистов за использование шин не по сезону, а тажке поломки в системе ABS. Кроме того, в списке запрещенных появятся и другие неисправности транспортных средств. Как отмечается, расширенный список запрещенных поломок будут проверять в случае аварии на дороге, чтобы таким образом установить личность виновного в произошедшем.
Самыми серьезными поломками будут считаться неисправности тормозной системы, трещины, коррозия кузова или дефекты. Кроме того, по закону запрещено использовать элементы декора для фар, не штатные лампы. В списке останутся и установленные ранее неисправности, напомнили эксперты.
Пока нет подробностей о том, какое наказание будет ждать автомобилистов, которые нарушат предписанные правила, об этом обещают рассказать позже.
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Автоновости , ГИБДД
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