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Немецкие тюнеры сняли ограничитель скорости Volvo 

Motor.ru 4 часа назад
Немецкие тюнеры сняли ограничитель скорости Volvo
Фото: Motor.ru
Компания Heico Sportiv из Вайтерштадта разработала для Volvo пакет обновлений программного обеспечения, который возвращает максимальную скорость автомобилей к прежним значениям.
В рамках программы Vision 2020, благодаря которой Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в ДТП, компания ограничила максимальную скорость всех своих моделей до 180 километров в час. Потребители восприняли эту новость неоднозначно, а тюнинговые ателье восприняли такую политику шведской марки как вызов. И вот результат: прошло совсем немного времени, как немецкие тюнеры сняли ограничитель скорости Volvo. Ателье Heico Sportiv разработало модифицированное программное обеспечение для шведских моделей, которое возвращает максимальную скорость к прежним показателям.
Программный ограничитель максимальной скорости на отметке в 180 километров в час присутствует даже на самой быстрой модели шведской марки -— седане S60 T8 Polestar. Благодаря 405-сильной гибридной силовой установке он разгоняется с места до «сотни» за 4,4 секунды и до появления электронного «ошейника» мог развивать 250 километров в час. Немецкие тюнеры из Heico Sportiv обещают вернуть ему эту способность уже в следующем месяце. Деактивировать заводской ограничитель скорости можно будет на любой актуальной модели Volvo, а обойдётся это в 1115-1547 евро в зависимости от мотора.
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Автоновости , Volvo
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