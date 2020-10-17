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Объявлена рублёвая цена нового Rolls-Royce в кузове седан

Car.ru
3 часа назад
Автобренд Rolls-Royce презентовал в Москве вариацию Ghost в кузове седан второй генерации. При этом компания объявила стоимость транспортного средства.
Объявлена рублёвая цена нового Rolls-Royce
Фото: Car.ruCar.ru
Новую модификацию представили в начале сентября. Транспортное средство, построенное на новой базе, обладает алюминиевым кузовом. Длина стандартного авто достигает 5,55 метра. Версия Extended имеет в длину 5,72 метра.
В представительском седане сохранились задние двери, которые являются традиционными для модели. Они открываются против хода.
Салон отличается консервативным дизайном передней панели, современными виртуальными приборами. Ghost поучил бензиновый 6,75-литровый турбодвигатель V12 на 571 лошадиную силу, а также восьмиступенчатый автомат. Модель оснастили полноприводной трансмиссией, взятой у кросса Cullinan.
В рамках отечественного авторынка модель стоит 23 000 000 руб. За длиннообразный вариант придётся отдать 25 000 000 руб. В сравнении с версией прошлой генерации, цена на авто увеличилась до 2 000 000 руб.
Автоновости,Rolls-Royce,
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