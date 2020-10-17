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Cadillac может выпустить «заряженный» Escalade 

Motor.ru 4 часа назад
Cadillac может выпустить «заряженный» Escalade
Фото: Motor.ru
Компания Cadillac не исключает возможности разработки спортивной версии флагманского внедорожника нынешнего поколения, которая получит традиционное для марки название Escalade-V.
Хотя немецкие премиальные марки стремятся выпускать «заряженные» версии буквально всех своих кроссоверов и внедорожников, американские бренды не спешат следовать их примеру. К примеру, Cadillac не планирует выпускать высокопроизводительные модификации кроссоверов XT5 и XT6, однако с флагманским внедорожником ситуация немного иная. Как сообщает издание Muscle Cars and Trucks, компания Cadillac может выпустить «заряженный» Escalade в рамках модельной линейки V-Series.
Дэйв Скьявоне, менеджер, ответственный в Cadillac за разработку Escalade нового поколения, рассказал, что клиенты марки и дилеры на протяжении многих лет просили выпустить высокопроизводительную версию Escalade — такой внедорожник мог бы получить индекс V или даже название Blackwing. Для Escalade нового поколения вопрос разработки «заряженной» версии до сих пор остаётся открытым. Если проект получит зелёный свет, внедорожник может получить мотор от седана CT5-V Blackwing.
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Автоновости , Cadillac
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