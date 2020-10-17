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В Общественной палате Москвы призвали ввести водительские права на средства индивидуальной мобильности 

Говорит Москва 2 часа назад
В РФ предложили ввести новый вид водительских прав
Фото: РИА Новости
В Общественной палате Москвы призвали ввести водительские права на средства индивидуальной мобильности. Речь идёт об электросамокатах, моноколёсах и сегвеях.
По мнению председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максима Буре, сдать экзамен на управление такими видами транспорта можно будет с 15 лет. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что такие меры помогут в борьбе с нарушением ПДД.

«Есть такая категория «М» в правах. Мне всё-таки кажется, что всё, что движется свыше 25-30 км/час, человек уже должен знать какие-то правила. Пусть эта категория будет выдаваться людям на самокатах в определённом возрасте, в 15 лет, например, но это нужно решать законодательно. И чтобы человек знал правила дорожного движения. Вот как только он имеет эту категорию, как только у нас есть некий документ, согласно которому он это использует, у нас есть инструмент для решения этого вопроса хоть какой-то».

Буре добавил, что для детей, не достигших предлагаемого возраста, будет достаточно средств передвижения не быстрее 10 км/час.
Ранее в Общественной палате Москвы предложили учить школьников езде на электросамокате. Основная задача специалистов — показать детям, как правильно вести себя в экстренной ситуации.
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Автоновости , Радиостанция "Говорит Москва"
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