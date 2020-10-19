В России изменятся правила зимней езды

Аналогичная мера будет действовать для зимних шин, использующихся в летнее время.

Зимний и летний периоды МВД определяет ровно по сезонам. Шины с шипами противоскольжения придется «носить» в декабре, январе и феврале. «Переобуваться» в летнюю резину — в июне, июле и августе. За использование резины не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей.