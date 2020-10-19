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В России изменятся правила зимней езды на автомобиле

Ura.Ru
25 минут назад
Автомобилистам хотят запретить ездить на летней резине зимой. Такую норму хочет ввести МВД, сообщается на сайте нормативных правовых актов.
В России изменятся правила зимней езды
Фото: © URA.RU© URA.RU
«В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период», — сообщает ТАСС.
Аналогичная мера будет действовать для зимних шин, использующихся в летнее время.
Зимний и летний периоды МВД определяет ровно по сезонам. Шины с шипами противоскольжения придется «носить» в декабре, январе и феврале. «Переобуваться» в летнюю резину — в июне, июле и августе. За использование резины не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей.
Однако эксперты считают, что власти вводят штрафы непонятно за что, пишет агентство Nation News. При этом новый КоАП позволит нарушителям «обнулять» нарушения ПДД, уточняет «Национальная служба новостей».
Автоновости,МВД,ИТАР-ТАСС,
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