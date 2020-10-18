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Дилеры рассказали о дефиците автомобилей из-за пандемии 

Вечерняя Москва 6 часов назад
РФ столкнулась с дефицитом автомобилей
Фото: ТАСС
Количество новых автомобилей в автосалонах и на автомобильных складах к октябрю текущего года сократилось в сравнении с показателем 2019 года в 2,2 раза — до 27 тысяч, подсчитали эксперты агрегатора онлайн-продаж Autospot.ru.
Как отмечает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачев, к сокращению числа автомобилей привели ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции и, соответственно, снижение объемов производства.
Помимо этого повышение цен на машины в конце августа — начале сентября заставило россиян активнее скупать автомобили из боязни нового подорожания, указывает Шипачев. Данная тенденция может сохраниться до конца года, полагает эксперт.
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подтвердил сокращение складских запасов автомобилей.

— В обычном режиме склад примерно составляет два месяца торговли, 250 тысяч. Сейчас, естественно, меньше, примерно 100–150 тысяч автомобилей, — отметил Целиков.

При этом длительность ожидания для покупателей автомобилей может достигать полугода, а за этот период стоимость машины может возрасти.
Интернет-портал «Авто.ру» отмечает уменьшение количества объявлений о продаже машин, причем по определенным моделям предложения отсутствуют полностью, цитируют главу пресс-службы сервиса Валентину Ананьеву «Известия».
Ранее автоэксперт объяснил, почему подержанные машины лучше продавать самостоятельно.
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Автоновости , Сергей Целиков , газета "Известия"
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