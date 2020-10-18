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Разобраться в типах моторного масла поможет рекомендация эксперта 

Профиль 3 часа назад
Разобраться в типах моторного масла поможет эксперт
Фото: profile.ru
Многие автолюбители считают, что любое полусинтетическое моторное масло заведомо хуже синтетического. Для корректного сравнения «синтетики» и «полусинтетики» необходимо учитывать метод, которым изготавливают моторное масло.
Как объясняют эксперты портала «Автовзгляд», синтетические моторные масла делятся на три больших категории. Первая синтезируется на основе полиальфаолефинов (ПАО), вторая — так называемые эстеровые масла, и третья — изготовленные по технологии гидрокрекинга. Полусинтетическое масло получают перегонкой нефти и добавлением синтетической смазки.
Специалисты отмечают, что ПАО-масла и эстеровые масла действительно гораздо эффективнее полусинтетических смазывают движущиеся поверхности в двигателе. Однако они стоят гораздо дороже. Большая часть синтетических масел — гидрокрекинговые, которые отличаются от полусинтетических более высокой степенью очистки от парафинов, соединений серы и азота.
На практике при выборе между гидрокрекинговым синтетическим и полусинтетическим моторным маслом эксперты советуют обращать внимание на индекс SAE. Он обозначает требования к вязкости масла в зависимости от погодных условий. Если этот индекс на упаковке моторного масла соответствует руководству по эксплуатации, выбор между «синтетикой» и «полусинтетикой» становится не таким важным, отмечают специалисты.
Ранее эксперты объяснили, как лучше всего заменять моторное масло. Существует несколько способов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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