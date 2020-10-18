Разобраться в типах моторного масла поможет эксперт

Многие автолюбители считают, что любое полусинтетическое моторное масло заведомо хуже синтетического. Для корректного сравнения «синтетики» и «полусинтетики» необходимо учитывать метод, которым изготавливают моторное масло.

Как объясняют эксперты портала « Автовзгляд », синтетические моторные масла делятся на три больших категории. Первая синтезируется на основе полиальфаолефинов (ПАО), вторая — так называемые эстеровые масла, и третья — изготовленные по технологии гидрокрекинга. Полусинтетическое масло получают перегонкой нефти и добавлением синтетической смазки.

Специалисты отмечают, что ПАО-масла и эстеровые масла действительно гораздо эффективнее полусинтетических смазывают движущиеся поверхности в двигателе. Однако они стоят гораздо дороже. Большая часть синтетических масел — гидрокрекинговые, которые отличаются от полусинтетических более высокой степенью очистки от парафинов, соединений серы и азота.

На практике при выборе между гидрокрекинговым синтетическим и полусинтетическим моторным маслом эксперты советуют обращать внимание на индекс SAE. Он обозначает требования к вязкости масла в зависимости от погодных условий. Если этот индекс на упаковке моторного масла соответствует руководству по эксплуатации, выбор между «синтетикой» и «полусинтетикой» становится не таким важным, отмечают специалисты.