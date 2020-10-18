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Шины, фары, тонировка: за что будут штрафовать водителей 

Deita.ru 2 часа назад
Шины, фары, тонировка: за что будут штрафовать водителей
Фото: ТАСС
На днях завершилось обсуждение поправок в ПДД, которые вносят изменения в список неисправностей автомобиля при которых нельзя использовать авто, сообщает ИА DEITA.RU. В силу поправки вступят летом 2021 года.
Так, список неисправностей расшили. Из нововведений появились шины не по сезону, неисправные фароочистители, тонировка на фарах и другие технические неисправности. Согласно новым правилам автомобилисты не смогут использовать резину не в сезон зимой нельзя будет ездить на летней и наоборот, также нельзя будет использовать шины с порезами, кованые диски, старые шины, разные шины и т.д.
Штраф выпишут если не будут работать стоп-сигналы, габаритные и контурные огни. Также штраф прилетит за неродные фары – ксенон или светодиоды. Эксперты уверены, что определить тип фар достаточно сложно в дневное время. Фары нельзя будет заклеивать тонировкой или бесцветной пленкой.
Получить штрафы водители смогут за тонировку стекла, трещины со стороны водителя и неработающий стеклоочиститель и фароомыватели. Кроме этого штраф выпишут за серьёзное техническое упущение, связанное с рулевой системой и торможением.
Отметим, что штраф для водителей составит около 500 рублей. Однако не все нарушения гаишники смогут выявить на посту.
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Автоновости , ГИБДД , РИА "Дейта"
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