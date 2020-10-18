Шины, фары, тонировка: за что будут штрафовать водителей 

На днях завершилось обсуждение поправок в ПДД, которые вносят изменения в список неисправностей автомобиля при которых нельзя использовать авто, сообщает ИА DEITA.RU. В силу поправки вступят летом 2021 года.

Так, список неисправностей расшили. Из нововведений появились шины не по сезону, неисправные фароочистители, тонировка на фарах и другие технические неисправности. Согласно новым правилам автомобилисты не смогут использовать резину не в сезон зимой нельзя будет ездить на летней и наоборот, также нельзя будет использовать шины с порезами, кованые диски, старые шины, разные шины и т.д.

Штраф выпишут если не будут работать стоп-сигналы, габаритные и контурные огни. Также штраф прилетит за неродные фары – ксенон или светодиоды. Эксперты уверены, что определить тип фар достаточно сложно в дневное время. Фары нельзя будет заклеивать тонировкой или бесцветной пленкой.

Получить штрафы водители смогут за тонировку стекла, трещины со стороны водителя и неработающий стеклоочиститель и фароомыватели. Кроме этого штраф выпишут за серьёзное техническое упущение, связанное с рулевой системой и торможением.