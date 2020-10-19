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Новый способ выбора ОСАГО появился в России 

Deita.ru и ещё 1 34 минуты назад
Новый способ выбора ОСАГО появился в России
Фото: Deita.ru
Сегодня, 19 октября, вступает в силу новый закон, касающийся ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU.
Отныне российские автовладельцы могут оформлять электронные полисы в интернете с помощью специальные финансовых платформ, называемых маркетплейсами.
Их удобство заключается в том, что они дают автолюбителям возможность изучить предложения разных страховых компаний и быстро заключать договор с той, чьё предложение показалось им наиболее выгодно. При этом, никаких сборов или комиссии за посредничества с россиян за это брать не будут.
Платформа обязана публиковать ссылки на правила страхования представленных на ней компаний, причём пользователи должны будут подтвердить с помощью цифровой подписи, что ознакомились с этими материалами.
Контроль за работой этих площадок и их своевременное обновление на своём официальном сайте будет осуществлять Центральный банк России.
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Автоновости , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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