Новый способ выбора ОСАГО появился в России 

Сегодня, 19 октября, вступает в силу новый закон, касающийся ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU.

Отныне российские автовладельцы могут оформлять электронные полисы в интернете с помощью специальные финансовых платформ, называемых маркетплейсами.

Их удобство заключается в том, что они дают автолюбителям возможность изучить предложения разных страховых компаний и быстро заключать договор с той, чьё предложение показалось им наиболее выгодно. При этом, никаких сборов или комиссии за посредничества с россиян за это брать не будут.

Платформа обязана публиковать ссылки на правила страхования представленных на ней компаний, причём пользователи должны будут подтвердить с помощью цифровой подписи, что ознакомились с этими материалами.