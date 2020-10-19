Суды начал лишать прав водителей электросамокатов

В ряде регионов России сотрудники ГИБДД начали усиливать контроль за водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), а суды лишают нарушивших Правила дорожного движения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования управлявших электросамокатами россиян водительских прав.

Поскольку СИМ мощностью от 250 Вт приравняли к мопедам, то водители таких транспортных средств должны не только иметь права с открытой соответствующей категорией, но и наряду с остальными участниками движения соблюдать ПДД. Сотрудники ГИББД усиливают контроль за водителями СИМ и, например, в Казани, нарушителей суд лишает прав, приговаривает к исправительным работам или выплате «солидного» штрафа.

Один из водителей, у которого были замечены признаки алкогольного опьянения, управлял каршеринговым электросамокатом мощностью 350 Вт и наехал на ребёнка. Прибывшие на место инцидента полицейские составили на отказавшегося от медицинского освидетельствования мужчину протокол и дело было передано в суд. В итоге казанца признали виновным, присудили выплатить 30-тысячный штраф и лишили водительского удостоверения сроком на полтора года.

Этот случай в Казани не единственный. Так, ещё один житель города был ранее лишён водительских прав, но это не помешало ему ездить на СИМ мощностью 2,4 Вт. Сотрудники ГИБДД на этого мужчину тоже составили протокол, транспортное средство забрали на спецстоянку, а нарушителя суд приговорил к сотне часов исправительных работ.

Похожие случаи зафиксированы и в Краснодарском крае, а вот в столице, где зарегистрировано порядка 400 000 пользователей СИМ, ГИБДД пока более лояльно относится к водителям этих транспортных средств и наказание, как в других регионах страны, не практикуется.