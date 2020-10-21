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Легковые машины в России стали дороже 

Прайм и ещё 4 21 минуту назад
Рекомендованные розничные цены на новые легковые машины в России за девять месяцев 2020 года выросли в среднем на 12%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"С января по сентябрь 2020 года рекомендованные розничные цены на новые легковые машины уже выросли в среднем на 12%. За последние 6 лет (с сентября 2014 года) рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли в два раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре данный процесс продолжился, был зафиксирован рост цен (как на весь модельный ряд, так и на отдельные модели) у 15 марок. Основной причиной продолжающегося роста цен на автомобили специалисты называют ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25-30%), которое автопроизводители еще не отыграли.
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По прогнозам, цены будут и дальше расти и к концу нынешнего года их рост может составить порядка 20%.
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Автоновости , Видео
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