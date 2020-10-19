В Италии продается ГАЗ-69 с дизельным мотором

На одном из итальянских сайтов с объявлениями о продаже машин, появилось весьма необычное объявление. Продавец предлагает приобрести за 6 000 евро раритетный ГАЗ-69.

Фото: Car.ru Car.ru

Согласно информации на сайте, машина была выпущена в 1973 году. Тогда же она и попала в Италию.

Судя по фото, местные дилеры немного доработали машину, оснастив ее цельнометаллическим кузовом. Переделка сделана добротно и может показаться заводской.

По силовой части внедорожник оснастили 1,8-литровым дизельным агрегатом Perkins (Великобритания).

За эти годы машина успела пройти 336 500 километров. Это не могло не отразиться на общем внешнем виде. Автомобиль явно не дотягивает до музейного состояния. Это особенно видно, если посмотреть фото салона. Там находятся обшарпанные лавки. А вот передние кресла, похоже, вообще от какого-то другого автомобиля. И они довольно новые.