Россияне стали чаще покупать электромобили 

”В первый осенний месяц 2020 года жители России купили 91 новый электромобиль. Это в 4 раза больше, чем в прошлогоднем сентябре. Таким образом, рынок новых электрокаров растет третий месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе — 62%)”, — поделились информацией представители "Автостат".