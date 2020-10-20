Hyundai и Kia заплатят миллиарды за проблемные двигатели 

Два крупных автопроизводителя Hyundai KIA столкнулись с проблемами из-за некачественных моторов. Теперь компании должны понести крупные убытки — в третьем квартале будет списано 2,9 миллиарда долларов.

Компании Hyundai и KIA выявили дефект в силовых установках. За такую ошибку придется дорого заплатить. За третий квартал убытки производителя KIA, которые пойдут на исправление дефектов моторов, составят 1,1 миллиарда долларов, у Hyundai — 1,8 миллиарда долларов.

Речь идет о двигателях на 2 и 2,4 литра из семейства Theta II GDI. О неполадках в этих агрегатах было известно ранее. Проблемы, которые есть на этапе производства приводят к тому, что двигатель может в любой момент перестать работать или загореться. Отзывные кампании начали запускаться еще в 2015 году, но производителям до сих пор не удалось в полной мере устранить дефекты.

Стало известно, что теперь компании вынуждены заменить и провести ремонт агрегатов на большом количестве автомобилей. Такое событие быстро сказалось на акциях — ценные бумаги потеряли в цене 2,3% у Hyundai, 1% у KIA.