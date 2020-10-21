Hyundai и Kia заплатят миллиарды за проблемные двигатели

<p><strong><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">Проблема занятых парковочных мест особенно актуальна в крупных городах. Порой водителям просто некуда поставить свой транспорт и они вынуждены оставлять его где попало. Хорошо, если рядом не будет проводиться никакой проверки, но на практике, после такой стоянки можно получить неприятный штраф. Чтобы правильно припарковать машину, для начала нужно разграничить в голове определения «остановка» и «стоянка», после этого сопоставить их с дорожными знаками и принимать решение. Многие задаются вопросом - можно ли парковать автомобиль перед пешеходным переходом и если да, то на каком расстоянии?</span></span></strong></p> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">Общий порядок остановки и стоянки регламентируется Правилами дорожного движения, а точнее разделом 12. Сразу заметим, что эти правила не разрешают парковаться и производить <a href="/news/automobili/60679-kak-ne-poluchit-shtraf-za-vremennuyu-ostanovku-na-avtobusnoy-ostanovke/"> остановку</a> непосредственно перед переходом, а тем более на нем. Если транспорт будет стоять на этом месте, он будет выступать помехой для корректного обзора другим участникам дорожного движения. В результате, по его вине может произойти авария с участием пешехода. Останавливать автомобиль перед зеброй можно, но при выполнении следующих требований:</span></span></p> <ul><li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">нельзя ставить машину на самой «зебре»;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">расстояние до полос должно быть не менее 5 метров, если транспорт ставится перед переходом;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">если автомобиль нужно поставить после перехода, можно делать это сразу после пересечения разметки;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">если на проезжей части возле перехода нанесена сплошная линия, производить остановку можно только в том случае, если расстояние от авто до полосы составляет 3 и более метра.</span></span></p> </li> </ul><p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">Если дорога имеет две полосы движения, а транспортное средство нужно поставить на встречном направлении, парковаться нужно непосредственно перед «зеброй» или за ней, на расстоянии 5 метров.</span></span></p> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru"><strong>Как найти место для остановки.</strong></span></span> <span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">Для начала вспомним из определения в Правилах дорожного движения, что такое остановка. Простыми словами, это кратковременное прекращение движения транспортного средства на 5 и более минут. Иногда длительность может быть увеличена, если автомобиль останавливается, чтобы высадить или посадить пассажиров. Кроме того, это относится к случаям, когда нужно вытащить перевозимый груз. Несмотря на то, что времени может уйти больше, ситуации все равно расцениваются как остановка транспорта. Во всех остальных случаях, это будет определяться, как парковка. Чтобы поставить машину на стоянку, нужно руководствоваться требованиями Правил дорожного движения. Здесь указано, что транспортные средства не могут останавливаться в следующих местах:</span></span></p> <ul><li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">трамвайные колеи и территории возле них;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">колеи железных дорог, мосты, тоннели и путепроводы;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">полосы разметки пешеходных переходов и территория за 5 метров до них;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">территория в 15 метрах от места <a href="/news/autogramota/59202-deystviya-voditelya-pri-ostanovke-inspektorom-gibdd-v-zone-deystviya-znaka-ostanovka-zapreschena/"> остановки</a> общественного транспорта;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">велодорожки;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">извилистые дороги;</span></span></p> </li> <li> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">перекрестки и территория за 5 метров от них.</span></span></p> </li> </ul><p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">Чтобы правильно поставить свой автомобиль и не получить штрафы, не следует пренебрегать простыми правилами остановки и стоянки ТС.</span></span></p> <p><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru"><strong>Итог</strong></span></span><span><span lang="ru-ru" xml:lang="ru-ru">. Ставить машину перед переходом разрешается, но следует учитывать некоторые требования, которые позволят избежать штрафов.</span></span></p>