Honda на три года ускорила отказ от ДВС 

Японская компания Honda подкорректировала свои планы в Европе: автомобили, оснащённые дизельными и бензиновыми моторами, исчезнут с рынка в 2022 году — на три года раньше, чем планировалось. Марка решила сделать ставку на электрокары, однако в продаже останутся и гибридные модели, пишет The Times.

Первыми с европейского рынка исчезнут дизели. По данным издания, поставки моделей Honda на «тяжёлом» топливе британским дилерам уже прекращены, а последние экземпляры будут распроданы в ближайшие недели. Honda стала крупнейшим автопроизводителем в Великобритании, который планирует полностью перейти на «зелёные» силовые установки в течение ближайших двух лет.

Решение Honda заблаговременно избавить европейский модельный ряд от традиционных ДВС продиктовано готовящимися запретами. Уже через 10 лет Великобритания, Германия, Ирландия и Нидерланды планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных машин, а в 2040 к списку присоединится Франция, сообщает The Guardian. Раньше всех запрет введут в Норвегии — в 2025 году.

На прошлой неделе старший вице-президент Honda Europe Ян Хауэллс раскритиковал стремление властей Соединённого Королевства к полному отказу от ДВС. Он заявил, что есть и другие способы снизить выбросы парниковых газов, не лишая автомобильный рынок разнообразия, а потребителей — более доступных альтернатив. К примеру, улучшить экологическую ситуацию можно с помощью гибридов, машин на водороде и синтетическом топливе.

На сегодняшний день в линейке японского производителя есть только один электромобиль — хэтчбек Honda e. Автомобиль оснащается мотором мощностью 136 или 154 лошадиных силы и способен проехать без подзарядки 220 километров. Из гибридов в Европе доступны CR-V и Jazz.