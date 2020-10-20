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Назван самый дорогой автомобильный бренд мира 

Lenta.ru 34 минуты назад
Назван самый дорогой автомобильный бренд мира
Фото: globallookpress.com
Самым дорогим автобрендом в мире названа Toyota, рейтинг опубликовала консалтинговая компания InterBrand.
Toyota оценили в 51,595 миллиарда долларов, далее идет Mercedes-Benz (49,268 миллиарда долларов) и BMW (39,756 миллиарда долларов). В десятку также вошли Honda (21,694 миллиарда долларов), Hyundai (14,295 миллиарда) и Tesla. Компания Илона Маска стала дебютантом рейтинга, ее стоимость оценили в 12,785 миллиарда долларов.
Все авто­мобильные бренды, которые попали в топ-20, потеряли с прошлого года в стоимости от 3 до 11 процентов. Выросла (на один процент) только стоимость бренда Hyundai.
Ранее стало известно, что японская компания Honda перестанет производить для Европы автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Компания сделает ставку на гибридные и электрические машины.
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Автоновости , Hyundai , BMW , Tesla , Toyota , Honda , Mercedes-Benz
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