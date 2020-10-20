Назван самый дорогой автомобильный бренд мира 

Самым дорогим автобрендом в мире названа Toyota , рейтинг опубликовала консалтинговая компания InterBrand.

Toyota оценили в 51,595 миллиарда долларов, далее идет Mercedes-Benz (49,268 миллиарда долларов) и BMW (39,756 миллиарда долларов). В десятку также вошли Honda (21,694 миллиарда долларов), Hyundai (14,295 миллиарда) и Tesla . Компания Илона Маска стала дебютантом рейтинга, ее стоимость оценили в 12,785 миллиарда долларов.

Все авто­мобильные бренды, которые попали в топ-20, потеряли с прошлого года в стоимости от 3 до 11 процентов. Выросла (на один процент) только стоимость бренда Hyundai.