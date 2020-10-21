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В России создадут открытый список злостных нарушителей ПДД

Lenta.ru
4 часа назад
В России создадут открытый список с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Открытая цифровая платформа ГИБДД появится в начале 2021 года. Об этом сообщили ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
В России создадут открытый список злостных нарушителей ПДД
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиВиталий Тимкив / РИА Новости
«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — уточнили в МВД.
Платформа позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных внесут как россиян, так и иностранцев, нарушивших ПДД. Других подробностей в министерстве не привели.
Ранее в октябре ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей. Если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу, и его нельзя штрафовать.
Автоновости,Лишение прав,Минкомсвязи РФ,ГИБДД,МВД,
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