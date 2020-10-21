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Россиян предложили штрафовать за «среднюю скорость» 

Российская Газета и ещё 1 9 часов назад
Россиян предложили штрафовать за «среднюю скорость»
Фото: РИА Новости
На дорогах страны стоит перейти к измерению "средней скорости" движения и штрафовать за превышение на основе этого показателя, считают в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации (ОКО). Проведенные эксперименты показывают снижение количества ДТП, рассказали "РГ" в организации.
Сейчас в России видеокамеры фиксируют мгновенную скорость. Водители могут притормозить перед камерой, а затем разогнаться вновь. Среднюю скорость измеряют две камеры. Первая фиксирует время въезда автомобиля в зону измерения, вторая — время выезда. Если автомобилю потребовалось меньше времени на преодоление всего участка, чем предполагается с учетом разрешенной скорости, значит, в какой-то момент водитель ехал с превышением и нарушил ПДД, поясняет член правления ассоциации Юрий Зарубин.
В Московской области на 15 участках измерения средней скорости, работавших непрерывно не менее полугода, количество ДТП за первое полугодие этого года снизилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Среднюю скорость давно используют в Европе. В России пока в порядке эксперимента этот метод действует также в Тверской области, Татарстане, Башкирии. Теперь его предлагают распространить на всю страну. С помощью системы удастся быстрее достичь цели, поставленной в нацпроекте "Безопасные и качественные автодороги", говорят в ассоциации. В минтрансе "РГ" пояснили, что готовы рассмотреть такие предложения, но они пока не поступали.
Средняя скорость — объективный показатель, но нужно предусмотреть способ оспорить штраф
Чтобы перейти повсеместно на новый метод, нужны изменения в законодательстве, указывают авторы идеи. Прежде всего потребуется закрепить само понятие средней скорости в КоАП и в ПДД. Предложения требуют детального обсуждения, говорит зампредс Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. "В последнее время изменений в ПДД и КоАП вносится немало, водители порой не успевают их изучать", — пояснил он. В случае перехода на систему измерения средней скорости должен быть реализован принцип презумпции невиновности, заметил он.

Между тем

Применение фиксации средней скорости вызывает гораздо больше вопросов. В нарушение рекомендаций ГИБДД, их устанавливают не на прямых коротких участках. Верховный суд недавно отменял штраф, который был вынесен за превышение средней скорости на 40-километровом участке, причем с разной подведомственностью. Кроме того, после того, как камеры, фиксирующие моментальную скорость, стали фиксировать и среднюю, водители стали получать по два штрафа за одно нарушение. А один получил даже три штрафа: с первого столба, где установлена камера, со второго, а также за среднюю скорость проезда между ними. Среднюю скорость, также вопреки рекомендациям, стали устанавливать на участках с разными скоростными режимами. Такое использование камер говорит не столько о стремлении к безопасности на дорогах, сколько о желании пополнить региональные бюджеты.
Перед тем, как использовать такие камеры, сначала надо навести порядок с ограничениями скорости, чтобы не было чехарды 90 — 70 — 50 — 90. Также необходимо закрепить нормативным актом правила установки таких комплексов.
Подготовил Владимир Баршев
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Комментарии
Автоновости , Владимир Афонский , Юрий Зарубин , Госдума , Минтранс РФ , ГИБДД
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