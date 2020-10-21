Toyota Land Cruiser 300: новые подробности

Портал BestCarWeb узнал подробности о Toyota Land Cruiser следующего поколения: премьеру внедорожника сдвинули на сентябрь 2021 года, а прибавка к цене относительно нынешнего Land Cruiser 200 в Японии составит около 500 тысяч иен (примерно 366 тысяч рублей). Официального подтверждения этому нет — в самой компании по-прежнему хранят молчание о будущем модели.

В Сети внедорожник окрестили Toyota Land Cruiser 300. По предварительным данным, со сменой поколения «трехсотый» лишится двигателя V8 объёмом 4,6 литра — ему на смену придёт более экологичная битрубированная «шестерка» 3.5 серии V35A-FTS мощностью 415 лошадиных сил. Кроме того, появится гибридная модификация (около 480 сил) и 3,3-литровый дизель.

В длину новинка будет достигать 4970 миллиметров, в ширину — 1985 миллиметров, а в высоту — 1870 миллиметров. Таким образом, она превзойдёт предшественника на 20 миллиметров в длину и на пять в ширину, но при этом будет на 10 миллиметров ниже. Расстояние между осями увеличится на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров. Внедорожник предложат в пяти— и восьмиместном исполнениях.

На опубликованных ранее рендерах Land Cruiser 300 изображён с модернизированной оптикой, новой радиаторной решёткой и бамперами, а кузов выглядит чуть более угловатым, чем у нынешнего Land Cruiser 200. В салоне ожидается появление 12,3-дюймового экрана мультимедийной системы.

По информации BestCarWeb, Land Cruiser заметно подорожает: стартовая цена составит 5,3 миллиона иен, то есть примерно на 500 тысяч иен больше нынешней начальной стоимости модели.

Что же касается дебюта модели, то, по неофициальным данным, он уже несколько раз откладывался. Изначально предполагалось, что Toyota Land Cruiser 300 представят летом 2020 года, затем премьеру сдвинули на год, а теперь и вовсе на осень 2021 года.

Актуальный Toyota Land Cruiser предлагается в России с бензиновым двигателем объёмом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил и 4,5-литровым дизелем, выдающим 249 сил. Цены начинаются от 5 069 000 рублей.