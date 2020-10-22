Безопасность транспорта проверят по паспортам 

Перевозчиков обязали представлять в профильные федеральные ведомства паспорта безопасности автомобильного, морского, внутреннего водного, городского электротранспорта, а также сопутствующей инфраструктуры. Решение принято постановлениями Правительства РФ от 8 октября 2020 года № 1637, № 1638 и № 1640, вступающими в силу 22 октября 2020 года.

В частности, в Росавтодор и Федеральное агентство морского и речного транспорта необходимо представить паспорт обеспечения безопасности, к которому прилагаются результаты обследования и изучения мер по предотвращению угроз совершения актов незаконного вмешательства, устав подразделения транспортной безопасности транспортных средств и ряд других документов.

Кроме того, установлены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов и территорий, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта.

Они не распространяются на объекты, находящихся на территории ЗАТО, где расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, а также военных и иных объектов. Для такой инфраструктуры устанавливается особый режим антитеррористической защищенности, безопасного функционирования и охраны гостайны, включающий специальные условия проживания граждан.

Новое постановление кабмина действует до 22 октября 2026 года.