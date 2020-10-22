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Безопасность транспорта проверят по паспортам 

Парламентская газета 4 часа назад
Безопасность транспорта проверят по паспортам
Фото: MOS.RU
Перевозчиков обязали представлять в профильные федеральные ведомства паспорта безопасности автомобильного, морского, внутреннего водного, городского электротранспорта, а также сопутствующей инфраструктуры. Решение принято постановлениями Правительства РФ от 8 октября 2020 года № 1637, № 1638 и № 1640, вступающими в силу 22 октября 2020 года.
В частности, в Росавтодор и Федеральное агентство морского и речного транспорта необходимо представить паспорт обеспечения безопасности, к которому прилагаются результаты обследования и изучения мер по предотвращению угроз совершения актов незаконного вмешательства, устав подразделения транспортной безопасности транспортных средств и ряд других документов.
Кроме того, установлены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов и территорий, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта.
Они не распространяются на объекты, находящихся на территории ЗАТО, где расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, а также военных и иных объектов. Для такой инфраструктуры устанавливается особый режим антитеррористической защищенности, безопасного функционирования и охраны гостайны, включающий специальные условия проживания граждан.
Новое постановление кабмина действует до 22 октября 2026 года.
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Автоновости , Правительство РФ
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