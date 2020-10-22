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Опрос: каждый третий автомобилист хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов 

ТАСС 1 час назад
Автомобилисты оценили штрафы для пешеходов
Фото: ТАСС
Почти треть автовладельцев (29%) считает, что нужно ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения, следует из результатов опроса, проведенного РГС Банком (есть в распоряжении ТАСС).

"Почти треть опрошенных автомобилистов (29%) предлагает бороться с опасными привычками пешеходов ужесточением штрафов. В то же время еще четверть респондентов (26%) считает, что в России такой метод не работает. 22% ответили, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов. При этом 16% полагают, что необходимо ужесточить контроль за текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. И еще 7% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем", — указано в опросе.

Согласно ответам большинства опрошенных российских автомобилистов (56%), чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 44% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители.
Большинство претензий со стороны автомобилистов в сторону пешеходов связаны с безопасностью жизни и здоровья. Больше всего водителей раздражают те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам, — так ответили 52% и 43% опрошенных соответственно. Также автомобилистам не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге (22%), бросают мусор и окурки на проезжую часть (20%), не пользуются светоотражателями на одежде в темноте (17%) и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть (13%).
Тем не менее, становясь пешеходами, автомобилисты сами нередко выказывают недовольство поведением других водителей. В частности, им не нравится, когда им не уступают дорогу (35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят (31%). Среди других самых неприятных привычек были отмечены отсутствие заботы о пешеходах в непогоду — "душ из луж" раздражает 30% опрошенных, превышение скорости (29%), громкая музыка и звуковые сигналы (24%).
В исследовании приняли участие 1964 респондентов в возрасте 18+, из них в равных долях мужчины и женщины, география исследования — города России с населением 100 000+, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — октябрь 2020 года.
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Комментарии
Автоновости , ДТП , Росгосстрах Банк , ИТАР-ТАСС
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