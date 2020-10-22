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Конкурент Tesla окреп 

Lenta.ru 1 час назад
Конкурент Tesla окреп
Фото: Nikola Motor Company
Акции производителя электрокаров Nikola, которого называют конкурентом Tesla, резко выросли. Укрепление произошло после заявления концерна General Motors относительно грядущей сделки. О соглашении было объявлено несколько недель назад, оно пока не состоялось, но в GM указывают на пользу соглашения, передает CNBC.
Заявление GM стало первым комментарием после того, как стороны объявили о договоренностях. Ценные бумаги Nikola выросли почти на 12 процентов.
Предполагалось, что сделка закроетвся до 30 сентября, но переговоры осложнились из-за обвинений в мошенничестве против Nikola и ее основателя Тревора Милтона. У компаний есть время до 3 декабря, после истечения срока соглашение может быть расторгнуто любой стороной.
О стратегическом партнерстве компаний стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов. Позднее стало известно, что GM намерен нарастить свою долю в Nikola до 11 процентов. По условиям, GM не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec.
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Автоновости , Tesla , Тревор Милтон
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