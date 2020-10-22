Россия столкнулась с настоящим дефицитом авто 

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В России возник дефицит автомобилей. Об этом вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов заявил «Ура.ру».

По его словам, страх заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в общественном транспорте спровоцировал существенный рост спроса на недорогие личные авто. Некоторые марки, которые стоят дешевле миллиона рублей, сейчас стали настоящим дефицитом — покупателям приходится ждать их появления в наличии.

«Автодилеры даже перестали предлагать какие-то акции и скидки. Автомобилей действительно не хватает», — добавил Едрышов.

В середине августа, как сообщал «Рамблер», глава Ассоциации автодилеров Олег Мосеев заявил, что семипроцентное увеличение в России спроса на новые автомобили в июле привело к возникновению почти у всех брендов дефицита по тем или иным моделям машин. Он спрогнозировал, что дефицит будет наблюдаться до конца осени, а возможно, и дольше.