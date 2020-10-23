Госдума
приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Размер штрафа будет составлять 5,5 тысяч рублей.
Отмечается, что появление нового штрафа должно поддержать внедрение в России новой системы сборы платы за проезд по платным дорогам без специально оборудованных пунктов контроля. Контролировать водителей будет система free-flow, благодаря которой в пунктах пропуска не будет шлагбаумов.
Штрафы будут касаться не только россиян, но и иностранных водителей. В случае неоплаты при проезде на легковом автомобиле они должны будут заплатить 2,5 тыс. рублей, а за проезд на грузовике или автобусе – 5,5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Добавим, что новые правила должны вступить в силу вместе с новой редакцией КоАП в следующем году, пишут Nation News.Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России смогут обнулять нарушения ПДД. Это будет происходить после оплаты штрафа