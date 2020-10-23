Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Размер штрафа будет составлять 5,5 тысяч рублей.

Отмечается, что появление нового штрафа должно поддержать внедрение в России новой системы сборы платы за проезд по платным дорогам без специально оборудованных пунктов контроля. Контролировать водителей будет система free-flow, благодаря которой в пунктах пропуска не будет шлагбаумов.

Штрафы будут касаться не только россиян, но и иностранных водителей. В случае неоплаты при проезде на легковом автомобиле они должны будут заплатить 2,5 тыс. рублей, а за проезд на грузовике или автобусе – 5,5 тыс. рублей, передает ТАСС.