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В России появился новый автомобильный штраф в 5,5 тысячи рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 7
1 час назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Размер штрафа будет составлять 5,5 тысяч рублей.
Отмечается, что появление нового штрафа должно поддержать внедрение в России новой системы сборы платы за проезд по платным дорогам без специально оборудованных пунктов контроля. Контролировать водителей будет система free-flow, благодаря которой в пунктах пропуска не будет шлагбаумов.
Штрафы будут касаться не только россиян, но и иностранных водителей. В случае неоплаты при проезде на легковом автомобиле они должны будут заплатить 2,5 тыс. рублей, а за проезд на грузовике или автобусе – 5,5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Добавим, что новые правила должны вступить в силу вместе с новой редакцией КоАП в следующем году, пишут Nation News.Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России смогут обнулять нарушения ПДД. Это будет происходить после оплаты штрафа
Автоновости,Видео,Госдума,ФедералПресс,ИТАР-ТАСС,
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