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Автоэксперт дал рекомендации по замене шин на зимние 

RT на русском 5 часов назад
Россиянам дали рекомендации по замене шин на зимние
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Андрей Осипов дал рекомендации по замене шин на зимние.

«Лучше всего обезопасить себя и менять резину именно в такие периоды, если у вас уже ночью, грубо говоря, подбирается к нулю. Сейчас в худшем случае мы столкнёмся со слякотью и сыростью», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, шипованные покрышки в такой ситуации будут работать даже хуже, чем прогретая летняя резина.

«Просто сейчас не надо на летней резине сразу же ехать быстро, а понимать, что ей при таких температурах нужно несколько километров, чтобы хоть немножко восстановить эластичность самого состава», — пояснил Осипов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Московской области напомнили об обязательной цифровой маркировке шин.
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Автоновости , Андрей Осипов , Правительство московской области , Радиостанция "Говорит Москва"
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