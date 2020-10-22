Россиянам дали рекомендации по замене шин на зимние

«Лучше всего обезопасить себя и менять резину именно в такие периоды, если у вас уже ночью, грубо говоря, подбирается к нулю. Сейчас в худшем случае мы столкнёмся со слякотью и сыростью», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».