Россиян хотят штрафовать за среднюю скорость

В РФ могут штрафовать водителей за увеличение средней скорости. В Ассоциации производителей и операторов фотофиксации считают, это уменьшит уровень аварийности на проезжих частях. Как рассказали сотрудники Ассоциации, они провели несколько тестирований, в рамках которых измерили среднюю скорость и сумели доказать, что на отдельных проезжих частях в связи с этим сократилось на 17% число аварий.

При этом стоит напомнить об отсутствии в законодательстве термина «средняя скорость». Это помогало многим автомобилистам с большим успехом ранее оспаривать через суд штрафы с видеокамер. Между тем, с 2021 года в России могут обрести силу поправки в ПДД, которые существенно расширяют перечень штрафов за различные неисправности в транспортных средствах.

К примеру, водителям запрещено выезжать на дорогу, если в его машине имеются сложности с нормальной работой тормозного механизма, рулевым управлением, трещины на стекле и тому подобное. В таком случае автомобилист рискует получить предупреждение или материальную санкцию — 500 рублей.