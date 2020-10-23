Ещё
Далее:
Читайте также:

Россиян хотят штрафовать за среднюю скорость по всей стране 

Car.ru 2 часа назад
Россиян хотят штрафовать за среднюю скорость
Фото: car.ru
В РФ могут штрафовать водителей за увеличение средней скорости. В Ассоциации производителей и операторов фотофиксации считают, это уменьшит уровень аварийности на проезжих частях. Как рассказали сотрудники Ассоциации, они провели несколько тестирований, в рамках которых измерили среднюю скорость и сумели доказать, что на отдельных проезжих частях в связи с этим сократилось на 17% число аварий.
При этом стоит напомнить об отсутствии в законодательстве термина «средняя скорость». Это помогало многим автомобилистам с большим успехом ранее оспаривать через суд штрафы с видеокамер. Между тем, с 2021 года в России могут обрести силу поправки в ПДД, которые существенно расширяют перечень штрафов за различные неисправности в транспортных средствах.
К примеру, водителям запрещено выезжать на дорогу, если в его машине имеются сложности с нормальной работой тормозного механизма, рулевым управлением, трещины на стекле и тому подобное. В таком случае автомобилист рискует получить предупреждение или материальную санкцию — 500 рублей.
Видео дня. В России предлагают ввести временные водительские права
Car.ru: последние новости
Большинство автовладельцев после снятия ограничений до сих пор не прошли ТО Большинство автовладельцев после снятия ограничений до сих пор не прошли ТО Как использовать поворотники при круговом движении Как использовать поворотники при круговом движении LADA Sport ROSNEFT и «Русское Радио» разыгрывают автомобиль LADA LADA Sport ROSNEFT и «Русское Радио» разыгрывают автомобиль LADA
Комментарии 29
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?
Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?
Toyota Land Cruiser 300: новые подробности
Toyota Land Cruiser 300: новые подробности
Hyundai и Kia заплатят миллиарды за проблемные двигатели
Hyundai и Kia заплатят миллиарды за проблемные двигатели
Россиянам дали рекомендации по замене шин на зимние
Россиянам дали рекомендации по замене шин на зимние
Видео
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение