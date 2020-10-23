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Онлайн-регистрация авто в Москве оказалась недоступна из-за сбоя

РИА Новости
1 час назад
Сбой в онлайн-регистрации автомобилей в Москве связан с неполадками информационных систем МВД РФ, а не портала госуслуг – он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития РФ.
В системе онлайн-регистрации авто в Москве произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в пятницу столичная Госавтоинспекция сообщила о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных.
"В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции. Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно без выходных дней", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минцифры РФ пояснили, что ситуация обусловлена неполадками на стороне МВД, а не портала госуслуг.
"Портал госуслуг работает в штатном режиме. На стороне МВД существует проблема с работоспособностью информационных систем ведомства, в связи с чем максимальное время ответа сервиса по записи на прием в ГИБДД (для регистрации автомобиля, замены и получения водительского удостоверения и пр.) на запросы с единого портала госулуг превышает 18 секунд, что заведомо выше допустимого значения. Поэтому формы некоторых услуг ГИБДД на госуслугах не работают", - пояснили в Минцифре.
"В ситуационном центре Минцифры России заведен инцидент с максимальным приоритетом для устранения. Минцифры указало МВД на необходимость устранить проблемы в максимально короткие сроки. За восстановление работы сервиса отвечает МВД", - добавили в министерстве.
Автоновости,ГИБДД,МВД,РИА Новости,
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