В системе онлайн-регистрации авто в Москве произошел сбой

"В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции. Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно без выходных дней", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Портал госуслуг работает в штатном режиме. На стороне МВД существует проблема с работоспособностью информационных систем ведомства, в связи с чем максимальное время ответа сервиса по записи на прием в ГИБДД (для регистрации автомобиля, замены и получения водительского удостоверения и пр.) на запросы с единого портала госулуг превышает 18 секунд, что заведомо выше допустимого значения. Поэтому формы некоторых услуг ГИБДД на госуслугах не работают", - пояснили в Минцифре.
"В ситуационном центре Минцифры России заведен инцидент с максимальным приоритетом для устранения. Минцифры указало МВД на необходимость устранить проблемы в максимально короткие сроки. За восстановление работы сервиса отвечает МВД", - добавили в министерстве.