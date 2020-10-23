ВС запретил страховой ремонт с неоригинальными деталями

Пять лет назад в одну из сторонних мастерских автосалон направил владельца машины, которой требовалась замена лобового стекла. Москвичу тогда предложили китайский аналог. Не добившись от страховой нужной суммы на установку оригинального стекла, мужчина пошел в суд и добился прецедента.

Верховный суд РФ запретил ремонтировать автомобиль по страховке с использованием неоригинальных запчастей, а также в недилерском центре. Там сочли, что это в дальнейшем может скомпрометировать гарантию производителя. Речь пока об одном конкретном случае, но прецедент создан, тем более, что проблема давняя и насущная.

Сотрудник подмосковной мастерской только в частной беседе согласился рассказать «Звезде» детали обратной стороны авторемонтного бизнеса. Автомеханик за закрытыми дверями раскрыл, как наживаются на бедах автомобилистов.

«Дилеры такие: "Ооо, у тебя тут, дружище, а ты стекло поменял. Мы машину снимаем с гарантии". Дилеры ищут, по большей части, людей доверчивых», — рассказал специалист.

В одну из таких мастерских пять лет назад автосалон отправил владельца машины, которой требовалась замена лобового стекла. Москвичу тогда предложили китайский аналог. Не добившись от страховой нужной суммы на установку оригинального стекла, он пошел в суд и добился прецедента.

Житель Ульяновска Александр Зеленцов второй год судится по схожему делу. ДТП, направление в сервис, а денег, выделенных страховой на гарантийный ремонт, хватает лишь на БУ запчасти.

«Мы сказали, что на БУ и контрафакт мы не согласны, только на оригинальные запчасти. А они: "Тогда мы отказываемся делать ремонт вам, потому что мы не влезаем в эту сумму"», — рассказывает мужчина.

Автодилеру, в сущности, без разницы, кто оплатит ремонт. Страховой все равно, сойдет ли автомобиль с гарантии. Разницу в стоимости услуг и запчастей часто приходится нивелировать хозяину машины.

«И бизнесмены, и страховщики заинтересованы в друг друге потому что, когда автодилеры продают автомобили, соответственно страховщики их страхуют. Не редкость, когда есть взаимная заинтересованность. Когда одни дают откаты другим. Такая же ситуация есть при страховке. Когда автодилеры ремонтируют автомобили и платят уже в обратную сторону страховщикам», — объяснил председатель Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Несколько лет назад один недобросовестный столичный салон отправил гарантийный автомобиль на ремонт в сторонний сервис. Машине установили неоригинальную запчасть и она слетела с гарантии. Но сегодняшнее решение Верховного суда ситуацию исправило.

Нет сомнений в том, что юристам страховых компаний такой судебный прецедент не на руку и они уже начали искать выход. Для автовладельца совет один — внимательнее читать договор страхования КАСКО. И, если условия вам не подходят или вызывают подозрения, лучше отказаться от предлагаемых услуг и идти к другому страховщику. Ведь, как известно, скупой платит дважды, а невнимательный — постоянно.