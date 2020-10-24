Названы "вредные" советы по экономии топлива

Эксперт журнала " За рулем " Иннокентий Кишкурно назвал "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.

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В частности, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива.

"В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар", - заявил Кишкурно.

Эксперт отметил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.

Также не стоит злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером.

"Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", - объяснил Кишкурно.

Кроме того, не надо пытаться попасть в "воздушный мешок" впередиидущего грузовика, так как существуют риск получить сколы на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота.

Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости.