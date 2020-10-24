Названы "вредные" советы по экономии топлива

Эксперт журнала "За рулем
" Иннокентий Кишкурно назвал
"вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.
В частности, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива.
"В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар", - заявил Кишкурно.
Эксперт отметил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.
Также не стоит злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером.
"Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", - объяснил Кишкурно.
Кроме того, не надо пытаться попасть в "воздушный мешок" впередиидущего грузовика, так как существуют риск получить сколы на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота.
Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости.
"Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива", - заключил эксперт.