Россияне назвали главные критерии выбора авто

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Аналитики выяснили, на что, помимо цены, ориентируются автовладельцы при выборе транспортного средства. Результаты исследования аналитического центра НАФИ есть в распоряжении RT.

По итогам опроса, 44% опрошенных ориентировались на экономичность, 38% — на безопасность.

Внешний вид интересует 37%, размер — 36%, ещё 35% ориентируются на марку автомобиля.

При этом, согласно опросу, женщины чаще мужчин обращали внимание на размер автомобиля и его безопасность, однако мужчины чаще выбирали, исходя из типа топлива.

Для возрастной группы от 18 до 24 лет в приоритете был внешний вид автомобиля (73%), его марка (49%) и престижность модели (25%).

Респонденты старших возрастных групп чаще уделяли внимание безопасности.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. автомобилистов старше 18 лет. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее в России вступил в силу закон , позволяющий приобрести полисы ОСАГО через финансовые платформы.

Так называемые маркетплейсы дадут автовладельцам возможность сравнить предложения различных страховых компаний и приобрести наиболее подходящую услугу.