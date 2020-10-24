На стройплощадках ЦКАД ускорены темпы работ

Марат Хуснуллин: На стройплощадках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) строители ускорили темпы работ, решены вопросы по инженерным коммуникациям, сообщил в своем Instagram-аккаунте заместитель председателя правительства РФ

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«Со времени последнего поста мы значительно продвинулись, решили все ключевые вопросы по инженерным коммуникациям и значительно ускорили темпы работ! < > На совещании еще раз прошелся по ключевым вопросам проекта»

По его словам, скоро на всей трассе планируется запускать движение транспорта.

ЦКАД будет иметь протяженность 336 километров. Трассу возводят в пять пусковых комплексов – этапов строительства.