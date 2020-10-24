Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

На стройплощадках ЦКАД ускорены темпы работ

Москва меняетсяиещё 1
3 часа назад
На стройплощадках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) строители ускорили темпы работ, решены вопросы по инженерным коммуникациям, сообщил в своем Instagram-аккаунте заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:
На стройплощадках ЦКАД ускорены темпы работ
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
«Со времени последнего поста мы значительно продвинулись, решили все ключевые вопросы по инженерным коммуникациям и значительно ускорили темпы работ! < > На совещании еще раз прошелся по ключевым вопросам проекта»
По его словам, скоро на всей трассе планируется запускать движение транспорта.
ЦКАД будет иметь протяженность 336 километров. Трассу возводят в пять пусковых комплексов – этапов строительства.
Новая кольцевая дорога пройдет по территории новой Москвы и Подмосковья на расстоянии 50 километров от МКАД.
Автоновости,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители