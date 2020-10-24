Внедорожник Mitsubishi L200 провалил «лосиный тест» 

Новый кроссовер Mitsubishi L200 не смог пройти «лосиныйтест», несмотря на современные дорожные характеристики и яркуювнешность. Уже во время первого заезде транспортное средстворазогнали до 79 километров, и оно просто не смогло войти вповорот.

«Лосиный тест» заключается в том, что автомобиль разгоняют досредних скоростей, а затем внезапно на дороге появляетсяпрепятствие. В это же время эксперты проверяют, насколько быстро и эффективно автомобиль способен совершить резкий поворот и маневрировать на асфальте.

Второй и третий заезд автомобиль проходил на скорости 73 км/ч и70 км/ч соответственно. В этих заездах новинка подпрыгивала, аколеса стали отрываться от земли. Даже снижение показателейскорости до 69 км/ч не дало желаемых результатов. В то же времяспециалисты добавили, что в салоне нового авто водитель чувствует себя безопасно и комфортно, он может не опасаться за свою жизнь, по крайней мере на средних скоростях.