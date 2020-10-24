Volkswagen назвал сроки начала продаж Caddy

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о скором появлении на европейском автомобильном рынке модели пятого поколения Caddy. Ожидается, что универсал будет доступен осенью этого года.

Обновленный универсал последнего поколения Volkswagen Caddy появится на потребительском рынке Европы осенью 2020 года. Вначале, приобрести новинку можно будет в Австрии, Польше и Германии. После этого она будет доступна и для покупателей из других стран Европейского союза . Спустя еще некоторое время, автомобиль можно будет приобрести и на других континентах.

Транспортное средство будет продаваться в двух вариациях, это будет пассажирский и грузовой варианты. Новая модель получит турбодизельную силовую установку TDI, объемом 2,0 литра. Мотор доступен в трех вариантах, это двигатель мощностью 75 лошадиных сил, а также 102 и 122 единицы мощности.

Кроме этого, есть возможность приобрести автомобиль с бензиновой силовой установкой, а также с двигателем, работающем на природном газе. Пока нет никакой официальной информации о том, когда стартует продажи Volkswagen Caddy последней модификации в Российской Федерации.