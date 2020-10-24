Как выгодно купить авто в кредит 

Портал «Банки.ру» рассказал , что россиянам, планирующим купить авто, стоит обратить внимание на госпрограммы для автокредитов и подумать о нецелевом потребительском кредите.

В первую очередь стоит убедиться, не слишком ли века ваша долговая нагрузка. Показатель долговой нагрузки учитывают в России с октября 2019 года. Он представляет собой отношение ежемесячного платежа заемщика по всем его кредитам к размеру его совокупного дохода. Если показатель выше 50 процентов, банки вряд ли дадут новый кредит.

Если с долговой нагрузкой все в порядке, нужно определиться, какую машину вы покупаете — новую или подержанную, легковую или коммерческую, отечественной сборки или импортной. Кроме того, нужно решить вопрос с первым взносом.

В рамках некоторых программ банки выдают автокредит без первоначального взноса, но в большинстве случаев он составляет 15-20 процентов от стоимости авто.

Автокредиты обычно выдаются на пять лет максимум. Чем больше размер первоначального взноса, тем меньше может быть срок кредита. Соответственно, переплата окажется меньше, но ежемесячный платеж — больше. Кредит всегда можно частично или полностью погасить досрочно.

Выгодные предложения можно найти в банках, созданных производителями авто специально для выдачи кредитов на свои машины. В России работают БМВ Банк, Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус и другие. Такие организации выдают кредиты на покупку своих авто по низким ставкам в случае оформления расширенных страховок.

Стоимость страховок можно включить в кредит, но это увеличит ежемесячный платеж.

В случае с автокредитом электронный ПТС машины будет находиться в залоге у банка. Если вы планируете продать авто до конца выплаты кредита, стоит взять нецелевой потребительский кредит.

Как сообщал «Рамблер», до конца 2020-го у россиян есть возможность купить новую машину отечественного производства со скидкой в десять процентов (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). Максимальная стоимость машин в рамках этой госпрограммы может составлять 1,5 миллиона рублей. Программой могут воспользоваться россияне, покупающие свое первое авто, семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдает старую машину в трейд-ин.