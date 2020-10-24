Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶

Как выгодно купить авто в кредит 

Мария Иванова 3 часа назад
Как выгодно купить авто в кредит
Фото: ТАСС
Портал «Банки.ру» рассказал, что россиянам, планирующим купить авто, стоит обратить внимание на госпрограммы для автокредитов и подумать о нецелевом потребительском кредите.
В первую очередь стоит убедиться, не слишком ли века ваша долговая нагрузка. Показатель долговой нагрузки учитывают в России с октября 2019 года. Он представляет собой отношение ежемесячного платежа заемщика по всем его кредитам к размеру его совокупного дохода. Если показатель выше 50 процентов, банки вряд ли дадут новый кредит.
Если с долговой нагрузкой все в порядке, нужно определиться, какую машину вы покупаете — новую или подержанную, легковую или коммерческую, отечественной сборки или импортной. Кроме того, нужно решить вопрос с первым взносом.
В рамках некоторых программ банки выдают автокредит без первоначального взноса, но в большинстве случаев он составляет 15-20 процентов от стоимости авто.
Автокредиты обычно выдаются на пять лет максимум. Чем больше размер первоначального взноса, тем меньше может быть срок кредита. Соответственно, переплата окажется меньше, но ежемесячный платеж — больше. Кредит всегда можно частично или полностью погасить досрочно.
Выгодные предложения можно найти в банках, созданных производителями авто специально для выдачи кредитов на свои машины. В России работают БМВ Банк, Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус и другие. Такие организации выдают кредиты на покупку своих авто по низким ставкам в случае оформления расширенных страховок.
Стоимость страховок можно включить в кредит, но это увеличит ежемесячный платеж.
В случае с автокредитом электронный ПТС машины будет находиться в залоге у банка. Если вы планируете продать авто до конца выплаты кредита, стоит взять нецелевой потребительский кредит.
Как сообщал «Рамблер», до конца 2020-го у россиян есть возможность купить новую машину отечественного производства со скидкой в десять процентов (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). Максимальная стоимость машин в рамках этой госпрограммы может составлять 1,5 миллиона рублей. Программой могут воспользоваться россияне, покупающие свое первое авто, семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдает старую машину в трейд-ин.
Видео дня. Московских таксистов начали проверять на наличие масок
Комментарии 1
Автоновости , BMW , Toyota , БМВ Банк , Тойота Банк , ДаймлерКрайслер Банк Рус , Banki.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?
Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?
В чем различия между ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105
В чем различия между ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105
Названы способы «развода» при покупке автомобиля
Названы способы «развода» при покупке автомобиля
Как сохранить шипы на зимней резине
Как сохранить шипы на зимней резине
Видео
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение