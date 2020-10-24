Почему не всегда нужно доверять навигатору

Дорожно-транспортное происшествие - самое неприятное, что может произойти с автомобилистом. Столкнуться с такой бедой можно в любое время и в любом месте, несмотря на то, что власти предусматривают новые правила и меры по повышению безопасности. Хорошо, если бы все это могло обеспечить высокую безопасность на дороге. Но она, как правило, зависит от множества различных факторов.

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В современном мире практически нельзя обойтись без системы навигации. Этот прибор облегчает передвижение по дорогам и всегда проложит правильный маршрут. Если раньше автомобилисты полагались на указатели, то сегодня наиболее удобно использовать технологии. Развитые системы могут самостоятельно определять наличие пробок, и на основе полученной информации прокладывают наиболее короткий и удобный маршрут. Искусственный интеллект выступает настоящим ассистентом на дороге для водителя, но в наше время еще не одна система не может заменить человека. И порой технология показывает сбои либо же принимает неправильное решение. Именно поэтому специалисты не рекомендуют на 100% доверять ситуацию на дороге компьютеру.

Как правило, навигационное оборудование прокладывает маршруты на основе той информации, которую закладывает разработчик. На практике, многие системы не могут менять информацию прямо в процессе движения автомобиля. Например, дорога была двухполосной, а потом дорожные службы начали проводить ремонт и перекрыли одну полосу - в навигаторе эти данные отображаются через определенное время. Итог один - водитель доверился навигатору, а он завел его на встречную полосу, где перекрыто движение.

Некоторые навигаторы сегодня могут обновляться в режиме онлайн. Они заранее определяют, где проводится ремонт, где образовалась пробка или случилось дорожно-транспортное происшествие. Обновление информации происходит при подключенном интернете. Однако, до сих пор существуют и такие системы, которые нужно обновлять самостоятельно. А в дороге на это не всегда может найтись время - едешь по проложенному маршруту и не подозреваешь, что впереди пробка или перекрытая дорога.

Некоторые навигаторы сегодня могут обновляться в режиме онлайн. Они заранее определяют, где проводится ремонт, где образовалась пробка или случилось дорожно-транспортное происшествие. Обновление информации происходит при подключенном интернете. Однако, до сих пор существуют и такие системы, которые нужно обновлять самостоятельно. А в дороге на это не всегда может найтись время - едешь по проложенному маршруту и не подозреваешь, что впереди пробка или перекрытая дорога.

Интересно, что с такой ситуацией можно столкнуться даже на самых современных навигаторах. Практика показывает, что в любой момент может перестать работать интернет или появятся перебои в сети. Тогда система просто не сможет просмотреть актуальную информацию с дороги. Соответственно, сам водитель лишится данных. Если постоянно доверять указаниям навигатора, можно попасться на удочку. Если в навигаторе есть необходимость, то выбирать нужно те системы, который отлично показывают себя на практике и могут работать даже при условии ограниченного подключения к Сети. Кроме того, в процессе движения нужно обращать внимание на дорожные знаки. Если впереди проводятся ремонтные работы, служба заранее выставит знак, указывающий на это.