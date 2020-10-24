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Почему не всегда нужно доверять навигатору

Car.ru
2 часа назад
Дорожно-транспортное происшествие - самое неприятное, что может произойти с автомобилистом. Столкнуться с такой бедой можно в любое время и в любом месте, несмотря на то, что власти предусматривают новые правила и меры по повышению безопасности. Хорошо, если бы все это могло обеспечить высокую безопасность на дороге. Но она, как правило, зависит от множества различных факторов.
Почему не всегда нужно доверять навигатору
Фото: Car.ruCar.ru
В современном мире практически нельзя обойтись без системы навигации. Этот прибор облегчает передвижение по дорогам и всегда проложит правильный маршрут. Если раньше автомобилисты полагались на указатели, то сегодня наиболее удобно использовать технологии. Развитые системы могут самостоятельно определять наличие пробок, и на основе полученной информации прокладывают наиболее короткий и удобный маршрут. Искусственный интеллект выступает настоящим ассистентом на дороге для водителя, но в наше время еще не одна система не может заменить человека. И порой технология показывает сбои либо же принимает неправильное решение. Именно поэтому специалисты не рекомендуют на 100% доверять ситуацию на дороге компьютеру.
Как правило, навигационное оборудование прокладывает маршруты на основе той информации, которую закладывает разработчик. На практике, многие системы не могут менять информацию прямо в процессе движения автомобиля. Например, дорога была двухполосной, а потом дорожные службы начали проводить ремонт и перекрыли одну полосу - в навигаторе эти данные отображаются через определенное время. Итог один - водитель доверился навигатору, а он завел его на встречную полосу, где перекрыто движение.
Некоторые навигаторы сегодня могут обновляться в режиме онлайн. Они заранее определяют, где проводится ремонт, где образовалась пробка или случилось дорожно-транспортное происшествие. Обновление информации происходит при подключенном интернете. Однако, до сих пор существуют и такие системы, которые нужно обновлять самостоятельно. А в дороге на это не всегда может найтись время - едешь по проложенному маршруту и не подозреваешь, что впереди пробка или перекрытая дорога.
Некоторые навигаторы сегодня могут обновляться в режиме онлайн. Они заранее определяют, где проводится ремонт, где образовалась пробка или случилось дорожно-транспортное происшествие. Обновление информации происходит при подключенном интернете. Однако, до сих пор существуют и такие системы, которые нужно обновлять самостоятельно. А в дороге на это не всегда может найтись время - едешь по проложенному маршруту и не подозреваешь, что впереди пробка или перекрытая дорога.
Интересно, что с такой ситуацией можно столкнуться даже на самых современных навигаторах. Практика показывает, что в любой момент может перестать работать интернет или появятся перебои в сети. Тогда система просто не сможет просмотреть актуальную информацию с дороги. Соответственно, сам водитель лишится данных. Если постоянно доверять указаниям навигатора, можно попасться на удочку. Если в навигаторе есть необходимость, то выбирать нужно те системы, который отлично показывают себя на практике и могут работать даже при условии ограниченного подключения к Сети. Кроме того, в процессе движения нужно обращать внимание на дорожные знаки. Если впереди проводятся ремонтные работы, служба заранее выставит знак, указывающий на это.
Итог. Навигатор - полезная опция для каждого автомобилиста. С помощью системы можно добраться в любую точку по наиболее удобному маршруту. Однако, даже современные приборы иногда могут выдавать сбои, что может привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия.
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