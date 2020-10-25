Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября

С 1 ноября в силу вступают законы, которые серьезно изменят жизнь автомобилистов. Изменения касаются оформления извещений о ДТП, выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и маркировки шин.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что некоторые россияне предпочитают не оформлять ДТП из-за экономии времени и денежных средств, сообщает агентство Nation News. Также выяснилось, что при выборе транспортного средства автомобилисты ориентируются на экономичность, безопасность, внешний вид, размер и марку машины, пишет RT.