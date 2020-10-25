Россияне смогут выбрать самое выгодное ОСАГО 

С 19 октября у россиян появилась возможность купить полис ОСАГО через маркетплейсы и финансовые платформы, выбрав самое выгодное предложение. Закон о финансовых платформах опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому документу, цены полиса на официальном сайте страховщика и в маркетплейсе должны быть одинаковыми. Благодаря этому платформа не сможет брать дополнительную комиссию с пользователей.

Финансовые платформы позволят автовладельцам изучить предложения разных страховщиков на одной площадке и сразу же заключить договор на самое выгодное предложение.

Маркетплейсы будут публиковать ссылки на правила страхования в разных компаниях, а ознакомление с правилами пользователи должны будут подтвердить с помощью цифровой подписи.

Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.

По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей).

Благодаря поправкам у компаний появилась возможность применять индивидуальный подход, а не региональный: водители, которые не попадают в аварии и не нарушают ПДД, смогут получить более низкую ставку, что нарушители из того же региона.

Из-за коронавируса власти разрешили выдавать полисы россиянам, которые не успеют оформить техническую карту для ОСАГО до 30 сентября.

Водители, воспользовавшиеся этим исключением из правил, должны пройти техосмотр до 31 октября 2020 года. В противном случае им могут аннулировать полисы.