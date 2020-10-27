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В России отзовут десятки тысяч самых популярных автомобилей 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
В России отзовут тысячи популярных автомобилей
Фото: ТАСС
«АвтоВАЗ» решил отозвать 90 124 автомобилей Lada моделей Xray и Vesta, которые были произведены с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.
Причиной отзыва десятков тысяч самых популярных в России машин является вероятность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. «АвтоВАЗ» предупредит владельцев потенциально неисправного транспорта о необходимости приехать в дилерский центр.
Как отметили в ведомстве, будет бесплатно выполнен перемонтаж жгута проводов и заменен топливный шланг. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно будет и по перечню VIN-номеров, который опубликует Росстандарт. За первое полугодие 2020 года Lada Granta и Lada Vesta оказались самыми популярными автомобилями в стране.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка. В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.
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Автоновости , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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