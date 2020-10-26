Бесплатный проезд по платным дорогам запретили

В России введен запрет на движение по платным автомобильным дорогам без оплаты проезда. При этом цены на услугу должны ограничить и сделать равными для всех транспортных средств одной категории.

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Такие изменения внесены Федеральным законом от 15 октября 2020 года 326-ФЗ, вступающим в силу 26 октября 2020 года.

Собственники платных автотрасс получили возможность установить свои правила оказания услуг по организации проезда транспорта по ним. На дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения те же полномочия закреплены за органами власти.

Плата за проезд на всех типах дорог не должна превышать максимальный размер и быть равной для всех транспортных средств одной категории.

Въезд машин на платные автотрассы может осуществляться как свободно, так и через шлагбаум — безбарьерный и барьерный въезд .

При барьерном въезде пользователь вносит плату при въезде или выезде на платную дорогу или платный участок, в том числе с использованием электронного средства регистрации проезда.

При безбарьерном — только с помощью электронного средства регистрации проезда. Если такое средство не используется на дороге, его нет у пользователя или он предварительно не перечислил деньги оператору, то плата должна быть предоставлена в течение пяти суток после выезда с дороги.

Меры направлены на развитие системы free-flow — свободный поток, позволяющей сократить количество классических пунктов взимания платы, где автомобилю приходится останавливаться.