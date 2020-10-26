Datsun превратится в «Ниву»

Несколько месяцев назад появилась информация о запатентованном в РФ новом кроссовере, получившем название Datsun Magnite. Эксперты предполагают, что отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» под этим именем выпустит кросс, построенный на базе «японца» Nissan Magnite, но в этом случае от «донора» ничего не останется и грядущая новинка по сути превратится в совершенно иную «Ниву».

Индийские разработчики воплотили аналогичную идею и создали собственный компактный кросс Nissan Magnite. Если же говорить об «АвтоВАЗе», то тут наиболее вероятным вариантом эксперты считают выход новой «Нивы», запатентованной как Datsun Magnite. Что касается того, как может выглядеть грядущая новинка, то тут ожидают переднюю часть от Datsun и вазовский фирменный Х-стиль.

«АвтоВАЗ» будет строить новую Lada Niva на архитектуре CMF-B-LS, весьма схожей с тележкой, использовавшейся для индийского Magnite, хотя, несомненно, и с рядом различий. Таким образом можно предположить, что новый кросс на базе Nissan Magnite получит новую платформу и «вазовскую ДНК».

Эксперты ожидают, что и стоимость новой «Нивы» окажется не слишком высокой. Так, на рынке Индии Nissan Magnite в рублёвом эквиваленте доступен за 575 тыс. -1,04 млн Если примерно во столько же оценят российскую новинку, то поклонники «Нивы» проявят к ней интерес.

Конечно, сейчас невозможно утверждать наверняка, какой будет «Нива», но в случае, если она получит новую тележку, более мощные силовые агрегаты и демократичный ценник, то успех ей, скорее всего, гарантирован.