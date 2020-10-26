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Продажи седанов бизнес-класса в РФ выросли на 6,5% 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
Продажи седанов бизнес-класса в РФ выросли
Фото: ТАСС
По итогам сентября 2020 года в России был куплен 2761 автомобиль Е-сегмента (бизнес-класс), что на 6,5% больше количества машин, реализованных в сегменте год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».
Российские покупатели приобрели в сентябре этого года 2761 автомобиль Е-сегмента (бизнес-класс). Это на 6,5% больше количества машин, реализованных в сегменте годом ранее (4445 шт.).
Лидером среди машин Е-сегмента на рынке новых авто в прошлом месяце стала модель Toyota Camry. Это авто было продано в количестве 2761 единицы, что на 14% больше, чем год назад, когда реализация машины составляла 2416 экземпляров.
На втором место в рейтинге расположилась модель Mercedes-Benz E-Класса. У этого авто продажи упали на 13%, до 688 единиц. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Серии с результатом в 439 проданных автомобилей (+0,5%).
На четвёртом и пятом местах рейтинга Е-сегмента разместились соответственно Audi A6 (323 ед. ; +136%) и Lexus ES (94 ед. ; — 40%).
Напомним, в России спрос на премиальные машины в возрасте до трёх лет вырос за первые три квартала нынешнего года на 56% по сравнению со вторым кварталом текущего года и на 59% по сравнению с июлем — сентябрем прошлого года.
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Автоновости , Mercedes-Benz E-Класс , Lexus ES , Audi , BMW , Lexus , Toyota , Audi A6 , Toyota Camry , Mercedes-Benz
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