У «GM-АвтоВАЗа» попытались отсудить товарный знак «4x4» 

Рекламная фирма «ЭмЭлДжи Аутдор» попыталась через суд запретить ЗАО «GM-АвтоВАЗ» (в 2020 году было переименовано в «Лада Запад Тольятти») использовать товарный знак «4x4». Кроме того, истец требовал отсудить у автопроизводителя пять миллионов рублей. Однако суд встал на сторону «Лада Запад Тольятти».

«ЭмЭлДжи Аутдор» судилась с «Лада Запад Тольятти» (производит Lada Niva) с лета 2020 года. Фирма настаивала на прекращении использования товаров со спорным обозначением 4x4, в том числе для продвижения автомобилей. Рекламщики заявили, что они являются правообладателем товарного знака, и рассчитывали также получить от автопроизводителя пять миллионов рублей за его незаконное использование.

Суд в первой инстанции стал на сторону автопроизводителя, так как судья посчитал, что целью регистрации товарного знака «4×4» являлось не его самостоятельное использование, а запрет на его использование третьим лицам. Истец с таким решением не согласился и подал апелляцию. 24 октября стало известно, что апелляционный суд отклонил жалобу «ЭмЭлДжи Аутдор». Апелляция, как и первая инстанция, не нашла доказательств того, что рекламная фирма действительно использует товарный знак 4x4.