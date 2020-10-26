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У «GM-АвтоВАЗа» попытались отсудить товарный знак «4x4» 

Motor.ru 3 часа назад
У «GM-АвтоВАЗа» попытались отсудить товарный знак «4x4»
Фото: © Lada.ru
Рекламная фирма «ЭмЭлДжи Аутдор» попыталась через суд запретить ЗАО «GM-АвтоВАЗ» (в 2020 году было переименовано в «Лада Запад Тольятти») использовать товарный знак «4x4». Кроме того, истец требовал отсудить у автопроизводителя пять миллионов рублей. Однако суд встал на сторону «Лада Запад Тольятти».
«ЭмЭлДжи Аутдор» судилась с «Лада Запад Тольятти» (производит Lada Niva) с лета 2020 года. Фирма настаивала на прекращении использования товаров со спорным обозначением 4x4, в том числе для продвижения автомобилей. Рекламщики заявили, что они являются правообладателем товарного знака, и рассчитывали также получить от автопроизводителя пять миллионов рублей за его незаконное использование.
Суд в первой инстанции стал на сторону автопроизводителя, так как судья посчитал, что целью регистрации товарного знака «4×4» являлось не его самостоятельное использование, а запрет на его использование третьим лицам. Истец с таким решением не согласился и подал апелляцию. 24 октября стало известно, что апелляционный суд отклонил жалобу «ЭмЭлДжи Аутдор». Апелляция, как и первая инстанция, не нашла доказательств того, что рекламная фирма действительно использует товарный знак 4x4.
В сентябре стало известно о другом судебном споре в отношении товарного знака который использует компания Kia. Бизнесмена-банкрот из Ростова-на-Дону Олег Ивус рассчитывал через суд добиться запрета на использование автопроизводителем названия X-Line и получить компенсацию в размере 90 миллиардов рублей. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск.
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Автоновости , Kia , Lada
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