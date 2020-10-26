Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Рынок подержанных легковушек в Санкт-Петербурге выросли на 30% в сентябре

"Автостат Инфо"иещё 4
2 часа назад
По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц в Санкт-Петербурге объем рынка автомобилей с пробегом вырос на 30% в годовом сравнении с 12 870 до 16 754 ед. авто. На местном рынке на 21% с 1215 до 1471 ед. выросли перепродажи российских машин. Более высокий рост (+31%) был зарегистрирован в сегменте иномарок: с 11 655 до 15 283 ед.
Рынок подержанных легковушек в Петербурге вырос
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"
Перепродажи легковых машин в России: динамика по сегментам
Рейтинг моделей с наиболее высокими результатами перепродаж на питерском авторынке в сентябре возглавляет Ford Focus: 707 реализованных авто, на 24% больше, чем годом ранее — 569 ед. Продажи Volkswagen Polo с пробегом выросли в отчетный период на 72% с 315 до 541 ед., что обеспечило модели второе место в рейтинге перепродаж. На третьей строчке этого списка оказался Hyundai Solaris, перепродажи у которого в отчетный период выросли на 48% с 275 до 408 ед. Skoda Octavia стала четвертой, показав при этом прирост перепродаж на 35% в годовом сравнении с 277 до 375 ед. авто. Замыкает топ-5 модель KIA Rio, перепродажи у которой в сентябре оказались на 48% больше прошлогоднего значения (рост с 250 до 369 ед.).
В топ-10 самых популярных моделей рынка автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в сентябре попали: Opel Astra — 277 авто (+32,5%), Mercedes-Benz E-Класса — 268 машин (+57,6%), BMW 5-Серии — 228 авто (+43%), а также KIA Ceed — 218 ед. (+39%) и Volkswagen Passat — 203 машины (+17,3%).
Примечательно, что рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в сентябре показал самый высокий результат за все 9 месяцев этого года. Причем за период первых трех кварталов здесь было продано 106 406 машин с пробегом, что почти соответствует прошлогоднему результату (106 193 ед.).
Обзор рынка PC /PC / Вторичные регистрации /Сентябрь 2020 г. / Санкт-Петербург
"Автостат Инфо"
Автоновости,Mercedes-Benz E-Класс,Opel Astra,Volkswagen Passat,Skoda Octavia,Ford Focus,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Skoda,Hyundai,Kia,BMW,Volkswagen,Opel,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители