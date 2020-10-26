Рынок подержанных легковушек в Петербурге вырос

По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц в Санкт-Петербурге объем рынка автомобилей с пробегом вырос на 30% в годовом сравнении с 12 870 до 16 754 ед. авто. На местном рынке на 21% с 1215 до 1471 ед. выросли перепродажи российских машин. Более высокий рост (+31%) был зарегистрирован в сегменте иномарок: с 11 655 до 15 283 ед.