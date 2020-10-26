Рынок подержанных легковушек в Петербурге вырос

Рейтинг моделей с наиболее высокими результатами перепродаж на питерском авторынке в сентябре возглавляет Ford Focus
: 707 реализованных авто, на 24% больше, чем годом ранее — 569 ед. Продажи Volkswagen
Polo с пробегом выросли в отчетный период на 72% с 315 до 541 ед., что обеспечило модели второе место в рейтинге перепродаж. На третьей строчке этого списка оказался Hyundai
Solaris, перепродажи у которого в отчетный период выросли на 48% с 275 до 408 ед. Skoda
Octavia стала четвертой, показав при этом прирост перепродаж на 35% в годовом сравнении с 277 до 375 ед. авто. Замыкает топ-5 модель KIA
Rio, перепродажи у которой в сентябре оказались на 48% больше прошлогоднего значения (рост с 250 до 369 ед.).