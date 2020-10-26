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Российские автомобилисты могут разориться 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Российские автомобилисты могут разориться
Фото: ТАСС
В российских городах автомобилисты вынуждены идти на нарушения из-за отсутствия нормальных парковок. При этом введение нового способа фиксации нарушений правил в виде парконов приведет лишь к росту штрафов. Об этом URA.RU заявил президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
«Рамблер» писал, что в Москве уже несколько лет работают парконы — передвижные комплексы фото— и видеофиксации нарушений.
По мнению Форманчука, парконы «не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения».

«Городские власти приобретают эти устройства исключительно для того, чтобы пополнить местные бюджеты», — уверен он.

Эксперт пожаловался, что в большинстве городов России дороги сужаются, устанавливают знаки, запрещающие стоянку и остановку, а парковочные места убираются.

«То есть автомобилистов как бы вынуждают нарушать. Если бы в городах действительно хотели улучшить ситуацию на дорогах, они бы строили паркинги и расширяли проезжую часть. А до тех пор выхода у водителей нет — будет лишь больше штрафов и, как следствие, социального напряжения», — уверен Форманчук.

Видео дня. Парконы научились штрафовать за проезд по обочине
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Автоновости , Кирилл Форманчук
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