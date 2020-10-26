Российские автомобилисты могут разориться 

В российских городах автомобилисты вынуждены идти на нарушения из-за отсутствия нормальных парковок. При этом введение нового способа фиксации нарушений правил в виде парконов приведет лишь к росту штрафов. Об этом URA.RU заявил президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук

«Рамблер» писал, что в Москве уже несколько лет работают парконы — передвижные комплексы фото— и видеофиксации нарушений.

По мнению Форманчука, парконы «не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения».

«Городские власти приобретают эти устройства исключительно для того, чтобы пополнить местные бюджеты», — уверен он.

Эксперт пожаловался, что в большинстве городов России дороги сужаются, устанавливают знаки, запрещающие стоянку и остановку, а парковочные места убираются.