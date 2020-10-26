Американский производитель электрокаров Tesla отзовет десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески. Об этом пишет CNBC со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation) КНР.

Отзыв коснется почти 50 тысяч автомобилей моделей Model S и Model X, которые были произведены в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года и поставлены в Китай, сообщает местный сайт Gasgoo, посвященный новостям автомобильной индустрии. О том, собирается ли компания отзывать и автомобили, проданные на территории Соединенных Штатов, не уточняется.

Акции производителя электрокаров снижаются в понедельник, 26 октября 2020 года, на премаркете. Стоимость одной бумаги компании на момент написания материала опустилась на 1,2 процента, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.