Камеры научат выявлять больше нарушений 

С вступлением в действие новой редакции КоАП, а это уже в 1 января следующего года, автоматические камеры будут фиксировать больше нарушений, за которые владелец транспортного средства должен будет заплатить штраф.

В обновлённый перечень нарушений правил дорожного движения, фиксирующимися автоматическими камерами, к примеру, войдёт парковка автомобиля на газоне. Также в соответствующей статье новой редакции КоАП в числе нарушений будет прописана мойка машины в открытом водоёме (реке), парковка транспорта на спортивных или детских площадках, тротуарах. При этом вопрос относительно штрафов за эти нарушения, как и ранее, будет определяться не на федеральном уровне, а на региональном.

Как отметил Дмитрий Вяткин , занимающий пост зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам развития гражданского общества, в регионах страны столкнулись с ситуациями, когда установление ответственности автомобилиста за определённые нарушения оказывается либо вовсе невозможным, либо затруднительным. То есть, на региональном уровне вводятся законы, предусматривающие штрафы за парковку авто на газоне, но впоследствии суды их отменяют, аргументируя это тем, что данные субъекты не имеют права вводить эти санкции. Предусмотрено в новом КоАП и «обнуление» нарушений в случае, если водитель транспортного средства выплачивает выписанный ему штраф.

Таким образом, то же нарушение, совершённое после выплаты штрафа, уже не смогут считать повторным. При этом для злостных неплательщиков меры намерены ужесточать — предложено применять систему замены наказания, к примеру, вместо штрафа человек может получить несколько часов обязательных работ.