Ещё
Далее:
Читайте также:
Культовые российские фильмы всех времен
Культовые российские фильмы всех времен Сотня лучших ⟶

Камеры научат выявлять больше нарушений 

Car.ru 2 часа назад
Камеры научат выявлять больше нарушений
Фото: Car.ru
С вступлением в действие новой редакции КоАП, а это уже в 1 января следующего года, автоматические камеры будут фиксировать больше нарушений, за которые владелец транспортного средства должен будет заплатить штраф.
В обновлённый перечень нарушений правил дорожного движения, фиксирующимися автоматическими камерами, к примеру, войдёт парковка автомобиля на газоне. Также в соответствующей статье новой редакции КоАП в числе нарушений будет прописана мойка машины в открытом водоёме (реке), парковка транспорта на спортивных или детских площадках, тротуарах. При этом вопрос относительно штрафов за эти нарушения, как и ранее, будет определяться не на федеральном уровне, а на региональном.
Как отметил Дмитрий Вяткин, занимающий пост зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам развития гражданского общества, в регионах страны столкнулись с ситуациями, когда установление ответственности автомобилиста за определённые нарушения оказывается либо вовсе невозможным, либо затруднительным. То есть, на региональном уровне вводятся законы, предусматривающие штрафы за парковку авто на газоне, но впоследствии суды их отменяют, аргументируя это тем, что данные субъекты не имеют права вводить эти санкции. Предусмотрено в новом КоАП и «обнуление» нарушений в случае, если водитель транспортного средства выплачивает выписанный ему штраф.
Таким образом, то же нарушение, совершённое после выплаты штрафа, уже не смогут считать повторным. При этом для злостных неплательщиков меры намерены ужесточать — предложено применять систему замены наказания, к примеру, вместо штрафа человек может получить несколько часов обязательных работ.
Видео дня. Парконы научились штрафовать за проезд по обочине
Car.ru: последние новости
Продажи седанов бизнес-класса в РФ выросли на 6,5% Продажи седанов бизнес-класса в РФ выросли на 6,5% Datsun превратится в «Ниву»: новый кросс от «АвтоВАЗа» на базе Nissan Magnite Datsun превратится в «Ниву»: новый кросс от «АвтоВАЗа» на базе Nissan Magnite В Санкт-Петербурге продажи подержанных автомобилей выросли на 30% В Санкт-Петербурге продажи подержанных автомобилей выросли на 30%
Комментарии
Автоновости , Дмитрий Вяткин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские автомобилисты могут разориться
Российские автомобилисты могут разориться
Новый способ фиксации нарушений разорит автовладельцев
Новый способ фиксации нарушений разорит автовладельцев
Названы «глупые» ошибки при сезонной смене шин
Названы «глупые» ошибки при сезонной смене шин
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Видео
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
00:25
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение