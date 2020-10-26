Geely лидируют в рейтинге самых доходных «китайцев»

Аналитики «Автостат Инфо» определили список самых доходных китайских моделей на авторынке России в сентябре 2020 года. Среди «китайцев», которые сделали «кассу» российским авторитейлерам лидируют модели Geely

Первое место занимает внедорожник Geely Atlas , продажи которого составили 838 ед. в сентября этого года. С такого количества машин было выручено 1,3 млрд рублей в отчетный месяц. С продажи автомобилей Geely Coolray — всего 1064 авто — выручка в тот же период составила 1,2 млрд рублей. Третье место по доходности среди китайских моделей в сентябре досталось кроссоверу Chery Tiggo. Россияне купили 1419 таких машин и потратили на них 1 млрд рублей. В топ-5 китайских автомобилей с наибольшими показателями оборота от реализации в сентябре 2020 года вошли Haval F7 — 988,5 млн рублей с проданных 588 авто и Haval F7x — 791 млн рублей (при продажах в 474 ед.).

Топ-10 моделей китайских марок, показавших наиболее высокие результаты по выручке с продаж в сентябре, входят: Changan CS35 — 287 млн рублей выручки (объем реализации за месяц — 296 ед.), FAW Besturn X80 — 205 млн рублей (134 авто), Haval H5 — 198 млн рублей (156 шт), а также Geely Emgrand X7 — 197 млн рублей (160 шт.) и Haval H9 — 183,7 млн рублей (67 машин).

Напомним, что на российском авторынке в сентябре текущего года было продано 5843 китайских авто, что на 117,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года — 2684 ед.

Обзор производителей из Китая /PC / Регистрации новых /Сентябрь 2020 г. / Россия