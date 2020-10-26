Автоэксперт назвал 7 главных ошибок при смене колес 

Осень вступает в свои права даже в южных регионах страны, а в северных уже лежит снег. Вопрос смены шин на зимние встает во весь рост перед миллионами россиян. Несколько актуальных моментов осветит ИА DEITA.RU.

В вопросе осенней (как и весенней) замены резины можно выделить семь глупых ошибок. Их перечислил эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев

Изношенные и дефектные шины

Прокущенный саморез, облысевший протектор, неравномерный излом покрышек, грыжи — все это вполне реально найти на отложенных покрышках, и все это — причины отказаться от эксплуатации.

Коррозия и повреждения колесных дисков

Если диски не только что из магазина, состояние может быть любым, даже если глаз не замечает. Та же ржавчина негативно влияет на негерметичность, а значит, на подкачку колес вы потратите немало времени. Доверить проверку и исправление лучше специалистам.

Монтаж "насухую"

Доморощенные автомеханики любят при монтаже шины на диск использовать смазки типа литола, а то и вовсе моторное масло. Таким образом можно очень просто загубить колесо, потому что оба средства разъедают резину. А работа вовсе без спецсредств будет тяжелой, долгой и опять же неполезной для авто.

Особенности рисунка протектора

Установка шин задом наперед — ошибка новичка, которая напрямую влияет на управление машиной. На покрышке обычно есть спецуказатели, подсказки для монтажника.

Давление в шинах

Перед хранением вы наверняка немного стравили давление, но сейчас пора возвращать "ежедневные" показатели. Оптимальные цифры должны быть отмечены на передней или средней стойке автомобиля в проеме водительской двери.

Балансировка

Стиль вождения влияет на то, как часто нужна балансировка, но необходима она, на самом деле, всем. Тут без вариантов — только обращаться к профессионалам.

Затяжка болтов или гаек крепления колеса

Для этой цели стоит применять динамометрический ключ, категорически не стоит "колхозить" удлинение рычага всякими трубками и вовсе нельзя прыгать на инструменте для более сильного закручивания. Смазка колесных болтов – тоже очень плохая идея.